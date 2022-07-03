Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA ANI KAMERADA Gelen son dakika haberine göre BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA ANI KAMERADAEmin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da, düğün konvoyunda otomobilleri ile ilerleyen sürücüler, kural dışı hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokarken, konvoyda meydana gelen kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA ANI KAMERADA Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da, düğün konvoyunda otomobilleri ile ilerleyen sürücüler, kural dışı hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokarken, konvoyda meydana gelen kaza cep telefonu kamerasına yansıdı. Bayrampaşa 03 Otoyolu hal istikametinde dün saat 18.00 sıralarında ilerleyen düğün konvoyunda, sürücüler otomobilleriyle yaptıkları kural dışı hareketlerle trafiği tehlikeye soktu. Uzun süre trafikte müzik eşliğinde ilerleyen gruptan bazıları, araçların cam ve açılır tavanından çıkarak canını hiçe saydı. Otoyolda zikzak çizerek ilerleyen konvoydaki otomobillerden biri aniden yol ortasında durunca, konvoydaki başka otomobil arkadan çarptı. Otomobilin tavanından çıkarak müzik eşliğinde oynayan kişi, kaza anında düşmekten son anda kurtuldu. Yaşanan tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Bayrampaşa DHA Güncel Haberler Son Dakika

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