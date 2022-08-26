Son Dakika | Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen araç kameraya yansıdı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi. Bayrampaşa'da kapalı kasa bir minibüsün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi. Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak seyir halindeki bir ambulans, önünde ilerleyen ve yol vermeyen kapalı kasa bir minibüsten kornaya basarak yol istedi. Minibüsün sürücüsü, ambulans şoförünün ısrarlarına rağmen yol vermedi. Ambulansta bulunan 112 Acil Sağlık çalışanı bu anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüyü kaydeden çalışan, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla..." ifadesiyle duruma tepki gösterdi. Güncel Kaynak: AA / Elif Küçük Bayrampaşa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen araç kameraya yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.