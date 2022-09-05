Bayrampaşa'da aynı yerde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da aynı yerde yaklaşık 11 saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de saat 14.20 sıralarında, Muratpaşa Mahallesi'nde Kamil Caddesi ve Ata Caddesi'nin kesiştiği noktada seyir halindeki taksi ile Ata Caddesi'nde ilerleyen motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde 3 Eylül'de saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada ise yine Kamil Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, Ata Caddesi'nde ilerleyen motosiklete yandan çarptı.

Kazada motosikletten yola savrularak yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

"Aynı yerde aynı şekilde kazalar oluyor"

Burada sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirten çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri yetkililerin önlem almasını istedi.

Gazetecilere açıklama yapan kuaför Dilek Bilgin, iki caddenin kesiştiği noktada birçok kazanın meydana geldiğini belirterek, "İnsanlar hiç dikkat etmiyor. Aynı yerde aynı şekilde kazalar oluyor. Tedirgin oluyorum. Karşıdan karşıya geçerken çok korkuyorum. Her yerden araba çıkıyor. Kimse sağına soluna bakmıyor." diye konuştu.

Esnaf Serdar Yıldırım da söz konusu yerde sürekli kazaların yaşandığını ifade ederek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Yıldırım, önlem alınmadığı için sürekli kazaların yaşandığını anlatarak, "Önlem alınmış olsaydı belki kardeşlerimiz bu şekilde yaralanmazdı." dedi.

Bu arada, yaklaşık 11 saat arayla meydana gelen iki ayrı kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.