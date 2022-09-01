Son dakika haberi | Bayburt'ta uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Sorkunlu köyünde İsmail Koz'un (69) kullandığı 61 NH 906 plakalı kamyonet, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Koz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Koz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Beşir Kelleci Bayburt Güncel Haberler Son Dakika

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