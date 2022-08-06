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Son dakika haberi... Bayburt'ta kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Son dakika haberi... Bayburt'ta kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Son dakika haberler: Bayburt'ta kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Bayburt'ta kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Uzungazi Mahallesi Kazmacı Sokak'ta bisiklet süren Y.Ö, inşaat malzemesi taşıyan Z.D. idaresindeki kamyonetin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili sürücü Z.D. gözaltına alındı.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

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