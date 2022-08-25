Son dakika haberi | Batman Üniversitesinde Emniyet Müdürlüğünden bilgilendirme standı

Son dakika gelişmesine göre Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Batman Üniversitesinde, kayıt yaptıran öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla stant kuruldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Batman Üniversitesinde, kayıt yaptıran öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla stant kuruldu.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Güvenlik, Narkotik ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü personelinin hazır bulunduğu stantta kayıt için gelen öğrencilere çeşitli konularda bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini daha huzurlu bir şekilde sürdürmelerini sağlamak amacıyla 26 Ağustos'a kadar açık olacak standı ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin ile Genel Sekreter Ali Yılmaz, emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

Batman Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin güvenliklerinin ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Sezgin, öğrencilerin Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılanmalarının önemine değindi.

Öğrencilere bilgilendirme standını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Sezgin, bilgilendirme faaliyetlerini yürüten emniyet yetkililerine teşekkür etti.