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Son dakika haberi! Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi! Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Batman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Batman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Batman kent merkezi ile Kozluk, Sason ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hüseyin A, Nizam A, Fırat B, İdris Y, Adil K, Şafi A, Sertaç A, İdris D, İbrahim O. ve Sadullah K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Cumhuriyet Batman PKK Güncel Haberler Son Dakika

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