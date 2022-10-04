Son dakika haberi! Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Batman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı. Batman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Batman kent merkezi ile Kozluk, Sason ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Hüseyin A, Nizam A, Fırat B, İdris Y, Adil K, Şafi A, Sertaç A, İdris D, İbrahim O. ve Sadullah K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak Cumhuriyet Batman PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Batman merkezli terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.