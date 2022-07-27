Son dakika haberi | Batman'da peynir bidonunda silah ve uyuşturucu bulundu Son dakika gündem haberine göre Batman'da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcuya ait peynir bidonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Batman'da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcuya ait peynir bidonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan mutabakat sonucu belediyenin güvenlik personellerine eğitim verildiği anımsatıldı. Söz konusu eğitimler sayesinde farklı tarihlerde güvenlik personellerince yapılan denetimlerde x-ray cihazından geçirilen peynir bidonuna yerleştirilmiş MP5 otomatik silah ve 1 kilo 250 gram esrar bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü "Kaan" mobil uygulaması sayesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Güncel AA / Muhyeddin Beyca Güncel Haberler Son Dakika

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