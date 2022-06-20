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Son dakika haberi | Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Son dakika haberi | Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Batman'da bir haftada düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman'da bir haftada düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik son bir haftada 3 operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bazı adreslerde yapılan aramalarda 8 kilogram kubar esrar, 1562 uyuşturucu nitelikte hap, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

Şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, 1 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Batman Güncel Haberler Son Dakika

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