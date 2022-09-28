Son dakika haberi! Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda 8 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, yaklaşık 20 Yahudi yerleşimcinin, İsrail askerlerinin koruması altında Nablus'un güneyindeki Madama köyünde bir eve taş ve sopalarla saldırdığını belirtti.

Saldırı sırasında yerleşimciler ile Filistinliler arasında olayların çıkması üzerine İsrail askerlerin Yahudi yerleşimcileri korumak için müdahale ettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da ekiplerinin yaralanan ve gazdan etkilenen toplam 21 kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olaylar sırasında yerleşimcilerin darbetmesi sonucu 8 Filistinlinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı, 13 kişinin de İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Batı Şeria'da "yerleşimci terörü"

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ve son dönemde şiddetini giderek artıran "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı İsrail kamuoyunda ve uluslararası alanda da tepkiler yükseliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı ve savaş suçu" olarak değerlendiriyor.

Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.