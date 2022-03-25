Son dakika haberi: Bastığı çatı kaplamasının kırılmasıyla düşüp öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Son dakika haberleri: YAŞAMINI YİTİRDİ Bolu'da, mobilya atölyesinin çatısını onardığı sırada bastığı plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla düşen Suat Karslıoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Bolu'da, mobilya atölyesinin çatısını onardığı sırada bastığı plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla düşen Suat Karslıoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel