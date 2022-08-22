Son dakika haberi... Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberi: Başkentte, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti. Başkentte, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım ve O.Ç, sabaha karşı Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde karşılaştı. Ali Yıldırım ve O.Ç'nin tartışması kavgaya dönüştü. O.Ç, yanında bulunan bıçakla Yıldırım'ı ağır yaraladı. Yıldırım, olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra O.Ç'yi yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan Ali Yıldırım Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.