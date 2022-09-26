Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ünün tutuklandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ünün tutuklandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ü tutuklandı.

Aramalarda 17 kilogram eroin, 15 kilogram esrar, 3,2 kilogram metamfetamin, 575 gram kokain, 320 gram bonzai, 45 gram skunk, 960 ecstacy ve 58 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title