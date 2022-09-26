Son dakika haberi! Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ünün tutuklandığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ünün tutuklandığını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ü tutuklandı. Aramalarda 17 kilogram eroin, 15 kilogram esrar, 3,2 kilogram metamfetamin, 575 gram kokain, 320 gram bonzai, 45 gram skunk, 960 ecstacy ve 58 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Aykut Karadağ Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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