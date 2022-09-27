Son dakika haberleri! Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 zanlıyı tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Aykut Karadağ Ankara PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.