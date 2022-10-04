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Başkentte tekne hırsızlığı yapan 2 zanlı gözaltına alındı

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Ankara'da jandarma ekiplerince tekne hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ankara'da jandarma ekiplerince tekne hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesinde 29 Eylül'de bir vatandaşa ait 350 bin lira değerindeki teknenin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 ayrı noktadaki 36 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tekneyi olay yerinden çekiciye yükleyerek götüren araç tespit edildi.

Teknik incelemeler neticesinde araçla irtibatlı olduğu ve hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların yapılan sorgulamaları sonrası Çankırı Koyunbaba Barajı'nda olduğu saptanan çalıntı tekne sahibine ulaştırıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Jandarma Tragger Ankara Eylül Güncel Haberler

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