Son dakika haberi | Başkentte feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Ayaş ilçesi Çanıllı Mahallesi'nde bugün saat 3 sıralarında D-140 karayolu üzerinde seyir halinde ilerlerken bilinmeyen bir sebeple dere yatağına uçan 42 AVA 36 plakalı hafif ticari araçta bulunan sürücü Metin Çatak ve Elvan Kayalıca hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ender Kırhan ve Uğur Oyanık ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ayaş Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Seyit Çakır/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel