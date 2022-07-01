Son dakika haberi: Başkent'te bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu görüntüler kameralara yansıdı Son dakika haberleri... Başkent'te bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu görüntüler kameralara yansıdıANKARA Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü. Başkent'te bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu görüntüler kameralara yansıdı ANKARA Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü. Bir vatandaşın sel sularına olta attığı mizah dolu anlar ise kameralara yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Güncel Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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