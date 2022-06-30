Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü Ankara'da başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede yoğun su birikintileri oluşurken bazı araçların suya gömüldüğü görüldü. Ankara'da akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken bazı araçların yolda kaldığı görüldü. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Güncel Ankara su 3. Sayfa Güncel Haberler

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