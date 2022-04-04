Son dakika haberi | Terme'de şehit polisin adı kütüphaneye verildi

Terme Belediyesi tarafından Bazlamaç İlkokulunda yaptırılan kütüphaneye şehit polis memuru Sevkan Yavuz'un adı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında yaptırılan ve tüm ihtiyaçları Terme Belediyesi tarafından karşılanan kütüphaneye 2004 yılında Batman'da hain terör saldırısında şehit düşen Termeli polis memuru Sevkan Yavuz'un adı verildi.

Kütüphane'nin açılış törenine, Kaymakam Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, protokol üyeleri ve şehit polisin annesi Sabiha Yavuz ile babası Kemal Yavuz katıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, eğitim yatırımlarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Eğitim yatırımları bizim için önemli. Bu yatırımları yaparken, şehitlerimizi de unutmayalım isimlerini ölümsüzleştirelim istiyoruz. Elbette ki şehitlerimiz her daim zihnimizde, gönlümüzde yer alıyor. Onları sadece belirli günlerde, belli etkinliklerle değil, her daim hatıralarını yaşıyor ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla Terme Belediyesi olarak yaptırdığımız bu kütüphaneye Termeli şehidimizin ismini verdik. Ailesi ile burada bu açılışı yapmanın gururunu yaşadık. Kıymetli şehidimiz nezdinde tüm şehitlerimizi tekrar minnet ve şükranla anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Şehidin babası Kemal Yavuz ise kendileri adına çok önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bugün bizim için çok değerli çünkü evladımızın adı yeniden ölümsüzleşti. Hem de böyle bir güzel ve anlamlı bir eserle anılacak. Bugün bizi unutmayan ve oğlumuzun ismini bir kez daha ölümsüzleştiren Sayın Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a teşekkür ediyoruz." dedi.