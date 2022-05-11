Başkan Çolakbayrakdar pazar esnafını ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, sundukları hizmetlerden vatandaş ve esnafın memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre, esnafın daha nezih bir ortamda hizmet etmesi, vatandaşların daha rahat alışveriş yapması için modern pazar yerleri kurduklarını belirten Çolakbayrakdar, ilçeye en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını söyledi.

Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Belediye olarak esnafımızın ticaretini geliştirmesini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Esnafımız, daha geniş yerlerde vatandaşa hizmet ettiği zaman ticareti gelişecek ve Kayseri ekonomisine daha çok katkı sunacaktır. Bunun için mevcut pazar yerlerini yeniliyoruz veya modern pazar yerleri yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz büyüyor ve gelişiyor."

Konuşmanın ardından esnafa bol kazanç dileyen Çolakbayrakdar, çocuklara ve vatandaşlara meyve ikram etti.