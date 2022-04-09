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Son dakika haberi! Büyükkılıç, polislerle iftar yaptı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Son dakika haberi! Büyükkılıç, polislerle iftar yaptı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensupları, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensupları, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polisevi'nde düzenlenen iftar programına, Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, şehit ve gazi yakınlarının sofralarına misafir olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Polis Teşkilatı'nın 177'inci yılını kutlayan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan, daha nice ramazanlara, daha nice Kurban bayramlarına eriştirsin." ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın da bütün şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle, minnetle yad ederek, hayatta olan gazilere de sağlık ve huzur diledi.

Son dakika haberi! Büyükkılıç, polislerle iftar yaptı

Son dakika haberi! Büyükkılıç, polislerle iftar yaptı

Son dakika haberi! Büyükkılıç, polislerle iftar yaptı

Son dakika haberi! Büyükkılıç, polislerle iftar yaptı

Son dakika haberi! Büyükkılıç, polislerle iftar yaptı

Son dakika haberi! Büyükkılıç, polislerle iftar yaptı

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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