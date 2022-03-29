Son dakika haberi... Başına cam düşen kadının ölümünde sanığa 24 taksitle 18 bin 200 lira para cezası

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te, önünden geçtiği iş merkezinden başına cam düşen Aynur Göksu'nun (54) ölümüyle ilgili görülen davada cam üreticisi firmanın yetkilisi Ali Erdoğan, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2,5 yıl hapse çarptırıldı. Bu ceza da 24 eşit taksitle 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi. Karara tepki gösteren Aynur Göksu'nun oğlu Aydın Göksu, "Böyle karar olmaz, annem öldüğüyle kaldı, karara itiraz edeceğiz" dedi.

Olay, 2019 yılının Temmuz ayında İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Aynur Göksu, kızları ve torunuyla birlikte yürürken başına 5 katlı iş merkezinin 1'inci katındaki pencereden cam düştü. Kanlar içinde yere yığılan Göksu, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Göksu, 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Aynur Göksu'nun oğlu Aydın Göksu, itiraz edeceklerini belirterek, "Yaya geçidinde yürüyen annemin başına cam düştü ve ağır yaralandı. Daha sonra hastanede yaşamını yitirdi. Davacı olduk 3 yıl süren hukuk mücadelemizde hayal kırıklığı yaşadık ve sadece 18 bin lira para cezasıyla annemin ölümüne sebep olanlar kurtuldular. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Biz 3 kardeş annesiz kaldık. Böyle karar olmaz, annem öldüğüyle kaldı, karara itiraz edeceğiz. Annemiz yattığı yerde bu verilen cezadan dolayı rahat uyuyamıyordur. Ceza çok az" dedi.