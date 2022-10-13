Son dakika haberi... BAŞAKŞEHİR'DEKİ LİSEDE YANGIN PANİĞİ

BAŞAKŞEHİR'de Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Başak Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Okul idaresi öğrencileri hızla binadan tahliye etti. Yangında yaralanan olmazken okulda küçük çaplı hasar oluştu.

"ELEKTRİKLE İLGİLİ BİR ŞEY OLDU"

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