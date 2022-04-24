Son dakika haberi: Başakşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi: Başakşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Son dakika haberi: Başakşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Başakşehir'de, çıkan tartışmada eşini bıçakla yaralayarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, çıkan tartışmada eşini bıçakla yaralayarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta bulunan evde yaşayan Şemsettin T. ile eşi Sema T. arasında dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından mutfaktan bıçak alan Şemsettin T, eşine saldırdı.

Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Sema T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Şemsettin T'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Başakşehir, Kayyum, Güncel, Haberler

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