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Son dakika haberi: Bartın'da selin yaşandığı caddede temizlik çalışmaları sürüyor

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Son dakika haberi: Bartın'da selin yaşandığı caddede temizlik çalışmaları sürüyor

Son dakika haberlerine göre Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın 27 Haziran'da taşması sonucu kapanan ve suyun çekilmesiyle yeniden trafiğe açılan Yalı Caddesi'ndeki iş yerlerinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor.

Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın 27 Haziran'da taşması sonucu kapanan ve suyun çekilmesiyle yeniden trafiğe açılan Yalı Caddesi'ndeki iş yerlerinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın ve selin yol açtığı rüsubat ekiplerin hummalı çalışmalarıyla temizlenirken, bölgede hayat kısmen normale dönmeye başladı.

Yalı Caddesi'ndeki ana yolda yer yer bir metreye çıkan çamurlar, Bartın Belediyesi koordinasyonunda itfaiye ile arazözlerin desteğiyle temizlenerek dün yaya ve araç trafiğine açıldı.

Balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken, kafe, çay bahçesi, lokanta, bakkal gibi bazı iş yerlerindeki çamur ile taşkın suları temizleniyor.

Çalışmalara farklı illerden gelen AFAD gönüllüleri de destek veriyor. Sel sularının çekilmeye başladığı Kemer Meydanı'nda da temizlik yapılmaya devam ediyor.

AA / Selim Bostancı - Güncel

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