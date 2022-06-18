Son dakika haberi! Bartın'da ekip otosuna çarpan alkollü sürücü ile 1 polis yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bartın'da ekip otosuna çarpan alkollü sürücü ile 1 polis yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Bartın'da ekip otosuna çarpan alkollü sürücü ile 1 polis yaralandı

Son dakika haberler... BARTIN'da, 'dur' ihtarına uymayan F.T., kavşakta önlem alan polislerin aracına otomobille çarptı.

BARTIN'da, 'dur' ihtarına uymayan F.T., kavşakta önlem alan polislerin aracına otomobille çarptı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, 2,30 promil alkollü ve hafif yaralı F.T. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bartın sanayi kavşağında gece saatlerinde uygulama yapan polis ekibi, F.T. yönetimindeki 74 AFF 872 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ise kaçtı. Telsiz anonslarının ardından harekete geçen ekipler, aracı kavşakta durdurmaya çalıştı. F.T., otomobille kavşaktaki polis aracına arkadan çarptı. Kazada sürücü F.T. ile 1 polis memuru yaralandı. Polis ve sürücü, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.T.'nin, hastanedeki alkol muayenesinde 2,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title