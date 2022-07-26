Son dakika haberleri | İZMİR-BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK OTOPARKA DÜŞTÜ: 2 YARALI - Haberler

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Son dakika haberleri | İZMİR-BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK OTOPARKA DÜŞTÜ: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin otoparkına düştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin otoparkına düştü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadık Bey tramvay durağının yakınında meydana geldi. Balçova'dan Konak istikametine seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 35 BTY 24 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Bir sitenin otopark kısmına düşen otomobil, otoparkta park halinde duran 2 otomobile de hasar verdi.

Kazayı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu konumunda bulunan ve kimliği öğrenilemeyen kişinin kazayı hafif yaralarla atlattığı belirlendi. 2 yaralı olay yerinde ayakta tedavi gördükten sonra araç sürücüsü M.G., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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