Son dakika haberi: BARİYERE ÇARPTAN ARACIN TEKERLEĞİ KOPTU: 2 YARALI

İZMİT'te bariyerlere çarpan otomobilin tekerleği koparken, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında, İzmit Yenişehir Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. N.A. (74) idaresindeki 41 PV 777 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sağ ön tekerleği koptu. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü N.A. ve eşi R.A.?yı araç içerisinden çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel