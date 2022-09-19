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Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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