Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Özcan Yıldırım Suriye YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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