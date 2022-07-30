Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." Güncel AA / Orhan Onur Gemici Suriye PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.