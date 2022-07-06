Son dakika haberi! Bangladeş'teki ölümcül sellerin etkisi hala devam ediyor

Muson sezonunun başlamasıyla etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları yüzünden onlarca insanın öldüğü Bangladeş'te taşkın tehdidi devam ediyor. Hint yarımadasının kuzeydoğusunu üç hafta önce etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Bangladeş'in Sylhet kentinin ortasından geçen Surma'nın taşmasına ve nehir boyunca sıralanan yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden olmuştu. Can kayıplarının yaşandığı bölgede yaralar sarılmaya çalışılsa da bazı evlerin hala su altında olduğu, eşyanın sağa sola savrulduğu ve sel mağdurlarının civarda bekleyişlerini sürdürdüğü gözleniyor.