Son dakika haberi! Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu 4 kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberi! Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu 4 kişi öldü

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Son dakika haberi! Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu 4 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ANI News'ün haberine göre, en az 50 yolcusu bulunan feribot kargo gemisiyle başkent Dakka'daki Shitalakshya nehrinde çarpıştı.

Kazada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Nehir polisi, donanma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Bangladeş, Güncel, Haberler

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