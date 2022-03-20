Son dakika haberi! Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu 4 kişi öldü
AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ANI News'ün haberine göre, en az 50 yolcusu bulunan feribot kargo gemisiyle başkent Dakka'daki Shitalakshya nehrinde çarpıştı.
Kazada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.
Nehir polisi, donanma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel