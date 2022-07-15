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Son dakika haberi... Banaz'da kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma buldu

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Son dakika haberi... Banaz'da kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma buldu

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Paşacık köyünde besicilik yapan Y.A'nın 7 büyükbaş hayvanı kayboldu.

Haber vermesi üzerine köylüler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda bugün bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Jandarma Hisarcık Banaz Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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