Son dakika haberi... Banaz'da kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma buldu
AA - Orhan Sunal - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Paşacık köyünde besicilik yapan Y.A'nın 7 büyükbaş hayvanı kayboldu.
Haber vermesi üzerine köylüler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucunda bugün bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
AA / Orhan Sunal - Güncel