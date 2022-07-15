Son dakika haberi... Banaz'da kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma buldu Gelen son dakika haberine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Uşak'ın Banaz ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Paşacık köyünde besicilik yapan Y.A'nın 7 büyükbaş hayvanı kayboldu. Haber vermesi üzerine köylüler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda bugün bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi. AA / Orhan Sunal - Güncel Jandarma Hisarcık Banaz Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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