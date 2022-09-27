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Son dakika haberi... Baltık Denizi'nde Rus doğal gaz hatlarındaki sızıntıların yakınında patlamalar belirlendi

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Son dakika haberi... Baltık Denizi'nde Rus doğal gaz hatlarındaki sızıntıların yakınında patlamalar belirlendi

Son dakika haberi: İsveç Ulusal Sismik Ağı (SNSN), Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki patlama tespit edildiğini duyurdu.

İsveç Ulusal Sismik Ağı (SNSN), Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki patlama tespit edildiğini duyurdu.

SNSN öğretim görevlisi Björn Lund, ülkenin devlet televizyonu SVT'ye, pazartesi günü gaz ağının bulunduğu bölgede 2,3 büyüklüğünde hissedilebilir depreme benzer bir sarsıntı tespit edildiğini belirtti.

Lund, "İlk patlamanın Danimarka'nın Bornholm adasının güneydoğusunda erken saatlerdeydi. O geceki ikinci ve daha güçlü patlama, adanın kuzeydoğusundaydı. Sarsıntıların nedeni ise hiç şüphe yok ki bölgede meydana gelen 2 büyük patlamadan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Genellikle su altında meydana gelen patlamalar hakkında bilgi alabildiklerini kaydeden Lund, "Bu patlamada herhangi bir bilgi alamadık. Patlamanın nasıl olmuş olabileceği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç İstihbarat Teşkilatı da (SEPO), sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında üç sızıntı tespit edilmesinde sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" bildirmişti.

İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattında iki sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, dün, Danimarka'nın Bornholm adasının güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtmiş, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." demişti.

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Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

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