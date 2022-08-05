Son dakika haberi... BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haberler

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Son dakika haberi... BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son dakika gelişmesine göre Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi.

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Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından saat 11.00 sıralarında ekipler incelemelerini bitirdi. İncelemelerin ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çatıda yanan tahta parçalarını hastane bahçesine atıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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