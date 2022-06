Son dakika haberi! Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinden 796 polis adayı mezun oldu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Hep birlikte yeni hedeflerimize daha kararlı bir şekilde yürüyecek, daha büyük kazanımlar elde ederek 84 milyonun huzurunun teminatı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 27'nci dönem 796 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap ettiği törende konuşan Aktaş, teşkilat saflarına katılmaya hazırlanan gençlerin vatana hizmet etmek için sabırsızlandıklarına şahit olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Genç meslektaşlarının, şefkat ve merhametle görevlerini yaparken suç odaklarına karşı azamet göstermekten asla kaçınmayacaklarını belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Her şehir, her mahalle, her sokak, her ev huzur dolu olsun diye gövdesini çelikten zırh yapacak, can, mal ve namus emniyetine gözü gibi sahip çıkacak olan yürekler buradalar. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için her an, her yerde ve her şartta hazır olanlar buradalar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimizden aldığı emanetlere halel getirmemek için varını yoğunu feda edecek, kararlılık ve azimle her görevin üstesinden hakkıyla gelecek ve 'Önce vatanım, önce bayrağım, önce milletim.' diyecek, yeni kahramanlarımız buradalar."

Aktaş, emniyet teşkilatına bugün katılan 11 bin 383 gencin tıpkı 330 bin teşkilat mensubu gibi aldıkları eğitim ve kazandıkları donanımla hiçbir fedakarlıktan geri durmayacaklarını dile getirdi.

"177 yıllık şanlı mazimize yeni başarılar ekleyeceksiniz"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, polis adaylarına şöyle seslendi:

"Kıymetli genç meslektaşlarımız; insanımızın rahat nefes alması ve yüzünden tebessümün eksilmemesi sizin sorumluluğunuz altındadır. Bunu asla unutmayınız. Sizler aynı zamanda dünyanın en prestijli teşkilatları arasında yer alan bu güzide teşkilatın ?eref ve haysiyetinden de mesulsünüz. Hiç şüphem yok ki sizler de bu mesuliyeti en layıkıyla taşıyacak, 177 yıllık şanlı mazimize yeni başarılar ekleyeceksiniz. Hep birlikte yeni hedeflerimize daha kararlı bir şekilde yürüyecek, daha büyük kazanımlar elde ederek 84 milyonun huzurunun teminatı olmaya devam edeceğiz. Bu noktada nihai hedefimiz ise aziz milletimizin duasına layık olmak ve onlara mahcup olmamaktır. Ülkemizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görevini ifa edecek ve yeri geldiğinde canını feda etmekten çekinmeyecek siz değerli genç meslektaşlarıma başarılar dilerken, sizleri yetiştirip bugünlere getiren saygıdeğer ailelerinize, en iyi şekilde göreve hazırlayan polis akademimize ve eğitim kadromuza da şükranlarımı sunuyorum."

Polis okulları 2015'ten bu yana 116 bin 264 mezun verdi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da eğitimlerini tamamlayan öğrencilere meslek hayatında başarılar diledi.

Mezunları kutlayan Şıldak, "Kıymetli ailelerine ve polis teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, eğitim sürecini başarıyla gerçekleştiren eğitim merkezi kadrosundaki değerli personelimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise 2015 yılından bu yana polis akademisinden 116 bin 264 polis memurunu mezun ettiklerini anlatarak, "Aynı dönem zarfında 17 bin 716 komiser yardımcısını mezun ettik. 28 bin 844 çarşı mahalle bekçisi yetiştirdik. Güçlü bir bilgi birikimine sahip emniyet teşkilatımızın çok daha azimli, dirayetli ve bilgili bir şekilde başarılı işlere imza attığı tüm istatistiklere yansımaktadır." diye konuştu.

"Çok mutlu ve heyecanlı bir gün"

Polis okulunu birincilikle bitiren Furkan Kılınç, yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra eğitimlerde ilk üçe giren genç polislere başarı belgeleri takdim edildi. Polis adaylarının yemin etmesinin ardından tören yürüyüşü yapıldı.

Törenin son bölümünde, Polis Akademisi Başkanlığı Bando Müzikaları Armoni Şube Müdürlüğünce Kafkas dansları sunuldu. Gösterinin sonunda Aktaş, ekipten birinin cebinden çıkarak verdiği Türk bayrağını öperek aldı.

Mezunların keplerini havaya atmalarının ardından aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek kucaklaştı.

Polis adayı babası İsmail Alaca, AA muhabirine, çok gururlu olduğunu belirterek, "Sevinçliyiz. Vatana millete hayırlı olsun. Çok mutlu ve heyecanlı bir gün. Oğlumuz mezun oldu. Darısı isteyen tüm gençlerin başına." ifadelerini kullandı.

Nermin Arıcı da yemin töreninde çok heyecanlandığını anlatarak, mezunlara vazifelerinde kolaylıklar diledi.

Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile mezunların yakınları katıldı.