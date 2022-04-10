Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Balıkesir'de zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tuzcumurat Mahallesi Ülkü Tepe mevkisinde bir tarla sahibi budanan zeytin ağaçlarının dallarından kalanları yakmak istedi.

Rüzgarın bir anda şiddetini artırmasıyla alevler, büyüyerek zeytin bahçesine yayıldı.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 dönümlük alanda bulunan zeytin ve çeşitli ağaçlarla Ülkü Tepe mesire alanındaki tuvaletin çatısı zarar gördü.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir, Edremit, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title