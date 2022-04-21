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Son dakika haberi... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Son dakika haberi... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 10 şüphelinin örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 1 kilo 242 gram metamfetamin, 545 gram kubar esrar, 195 gram bonzai, 250 gram toz esrar, 87 gram kenevir tohumu, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 20 sikke, 2 hassas terazi, 8 cep telefonu, 3 harici bellek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 655 lira ele geçirdi.

Operasyonda, şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, iki zanlının yakalama çalışması sürüyor.

Açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği bildirildi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Balıkesir, Güncel, Haberler

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