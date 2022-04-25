Son dakika haberi! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Son dakika haberi! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ve Edremit ilçelerinde 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda zanlıların adreslerinde 115 sentetik uyuşturucu hap, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 payp, hassas terazi, 2 av tüfeği ve 20 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / İlkan Toprak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Güncel, Haberler

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