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Son dakika haberi | Balıkesir'de tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Son dakika haberi | Balıkesir'de tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yıldız Mahallesi'nde Recep A. (60) ile Ali S. (57) arasında tarla sınır hattı ve su konusu sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali S, ruhsatsız tabanca ile Recep A'ya ateş etti.

Sağ ve sol bacağından yaralanan Recep A, ekmek bıçağıyla Ali S'yi göğsünden yaraladı.

Göğsünden bıçaklanan Ali S, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ali S'nin cenazesi, işlemlerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Devlet Hastanesi, Balıkesir, su, Güncel, Haberler

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