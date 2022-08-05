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Balıkesir haber! Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir haberlerine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kuyualan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 dakika içinde yangına müdahale etti.

Yangın, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter ve 2 uçakla yapılan söndürme çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Altıeylül Balıkesir Güncel Haberler

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