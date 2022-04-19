BALIKESİR - Beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kavgada, bir kişi balta darbesiyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nde kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş (48) ile aralarında alacak ve devir işlemleri nedeniyle husumet bulunan spor salonu işletmecisi Kenan Y. (53) liman bölgesinde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ateş'in, beyzbol sopasıyla Kenan Y'ye saldırması üzerine Kenan Y'nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Ateş'e hamle yaptı. Mustafa Ateş, aldığı darbeyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kenan ve Salih Y'yi gözaltına aldı.

Ateş'in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.