Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU - Haberler

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Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de düzenlenen 'huzur' operasyonunda aranan 40 kişi yakandı, 52 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Balıkesir'de düzenlenen 'huzur' operasyonunda aranan 40 kişi yakandı, 52 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 9 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 1 havalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 145 şarjör ve 268 mermi ve fişek ele geçirildi. Ayrıca; 1 çalıntı motosiklet, 427 gram esrar, 425 gram bonzai, 23,59 gram metamfetamin, 63 litre etil alkol, 21 litre sahte rakı, 3 elektronik hassas terazi, 5 parça çalıntı çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

Son dakika! BALIKESİR'DE 1000 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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