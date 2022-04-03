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Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakü'de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Azerbaycan, Patlama, Bakü, Dünya, Güncel, Haberler

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