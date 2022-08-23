Son dakika haber | Bakırköy'de hukuk bürosunda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre İstanbul Bakırköy'de bir binada yer alan hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Bakırköy'de bir binada yer alan hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Basınköy Mahallesi Elif Sokak'ta bulunan binanın 3. katındaki hukuk bürosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek binanın çatısına da sıçrayan yangının çevredekilerce bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk İstanbul İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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