Son dakika haberi: Bakırköy'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Son dakika haberler... İstanbul Bakırköy'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Bakırköy'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki bir evde yaşanan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Evden 65 bin lira değerinde ziynet eşyası, 2 pasaport, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldığı belirlenen B.C. Eyüpsultan ilçesinde yakalandı.
Hırsızlıkla ilgili çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel