Son dakika haberi: Bakanlık, Tuzla'daki yangına ilişkin soruşturma başlattı

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlık, İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. Ekipler süreci sahada yakından takip ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel