Son dakika haberi | Bakanlık: Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı hizmetine devam etmektedir

ESKİŞEHİR (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca "Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır; havalimanı hizmetine devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında gündeme getirdiği bazı projelere ilişkin iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "3 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 9 milyar dolar veriyoruz" ifadesinin yalan olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğu belirtilen projelerin, Türkiye'nin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinin hayata geçmesi için gerekli altyapıyı sağladığına vurgu yapılarak, "Bu nedenle dünyanın lider ekonomileri arasına girme mücadelesinde son virajda yer alan ülkemiz için kritik önemdedirler. Bizler, 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda; ülkemizin Asya ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaretten aldığımız payı artırmayı hedefliyor, 4 saatlik uçuş mesafesiyle merkezinde bulunduğumuz 30 trilyon dolarlık küresel ticaret hacminden daha fazla faydalanabilmeyi amaçlıyor, bütün yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimizi yüce milletimizin bilmesini istiyoruz. 20 yıldır neyin sözünü verdiysek inşa etmiş, neyi hayal ettiysek milletimizin hizmetine sunmuş bir iktidar olarak, pek çok yalan, iftira ve karalama ile de mücadele ettik. Bundan sonra da ederiz. Ancak ana muhalefet liderinin bir yalan makinesine dönüşmesini üzülerek izliyor, kendisinin en kısa sürede yapıcı bir muhalefet anlayışı ile 'büyük ve güçlü Türkiye' hedefimize katkı sunmasını ümit ediyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel