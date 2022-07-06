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Son dakika haberi | Bakanlardan "Karadeniz'deki sel afeti" toplantısı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Son dakika haberi | Bakanlardan 'Karadeniz'deki sel afeti' toplantısı

Son dakika gündem haberi: Orta ve Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetiyle ilgili 6 bakanın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Orta ve Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetiyle ilgili 6 bakanın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) gerçekleştirilen toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, afetle mücadelede bugüne kadar alınan tedbirlerin sağladığı yararlar ile alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Batı Karadeniz AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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