Son dakika haberi! -Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre -Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Çobanbey ilçesinde terörden arındırılan güvenli bölgelerde yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.
-Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı
HALEP- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Çobanbey ilçesinde terörden arındırılan güvenli bölgelerde yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.
İhlas Haber Ajansı / Güncel