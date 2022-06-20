Son dakika haberi! -Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı Son dakika haberlerine göre -Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Çobanbey ilçesinde terörden arındırılan güvenli bölgelerde yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı. -Bakan Yardımcısı Çataklı, terörden arındırılan bölgelerdeki yatırımları anlattı HALEP- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin Çobanbey ilçesinde terörden arındırılan güvenli bölgelerde yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı. İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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